شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يناقش خطة عمل قطاع المرأة للعام الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش إجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، إعداد خطة عمل لقطاع المرأة للعام الجاري 2021م .

وفي الإجتماع، أكد وزير الشباب اهتمام الحكومة بتنمية المرأة، وحرص الوزارة على دعم ورعاية الانشطة التي تهتم بالمرأة باعتبارها نصف المجتمع .. موجهاً باعتماد خطة العمل المرفوعة من القطاع وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها.

من جانبها، استعرضت وكيل قطاع المرأة نادية عبدالله تقريرا مفصلا عن خطوات ومراحل إنشاء القطاع وعن البرامج والأنشطة التي نفذها خلال المدة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات .. مؤكدة ان خطة القطاع تسير باتجاهات مختلفة منها إنشاء ادارة للمرأة بمكتب الشباب والرياضة بالمحافظات ووضع هيكل للقطاع يضمن تحقيق الأهداف العامة المرسومة للقطاع إضافة الى خطة أنشطة طموحة مكونة من حزمة كبير من الأنشطة والفعاليات التي تخص المرأة على مستوى كل المحافظات.