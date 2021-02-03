شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي قطاع المشاريع ويشيد بالنجاحات المحققة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراس معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري اجتماع قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لتقييم اعمال القطاع خلال المدة الماضية ووضع الخطة السنوية للعام الحالي 2021م، الذي وجه الوزير ان يكون عاما لاستكمال المشاريع الرياضية في كل المحافظات.

وفي الاجتماع عبر معالي وزير الشباب والرياضة عن شكره الخاص للقطاع قيادة ومهندسين وموظفين على ما بذلوه من جهود وما تحقق من نجاحات ومنجزات على مستوى اعادة تأهيل الملاعب والصالات ومقرات الاندية الرياضية وباقل الامكانيات المالية، مؤكدا ان الوزارة بصدد الاعداد لتكريم القطاع تقديرا لجهودهم وتحفيزا لتحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات.

وقال الوزير البكري :" بدانا عملنا في وزارة الشباب والرياضة من الصفر، لم يكن لدينا مقر او ديوان وكنا نعمل من البيوت ونعقد الاجتماعات، واليوم نحن في ديوان الوزارة الذي بعد ان رممناه واعدنا تأهيله بإمكانيات بسيط وبجهود كبيرة بذلها الجميع، وبكم وبأمثالكم من المخلصين في الوزارة تحققت الانجازات في كل المجالات رياضيا وشبابيا وتنظيميا، لكننا نرى ان نجاحكم يستحق التكريم نكم تعملون بظروف صعبة".

وقال :" اشكركم فردا فرادا، واطالبكم جميعا بمواصلة العمل بنفس القوة والحماس والحرص على تطبيق القانون وتنفيذ الخطط، وسنعمل معكم من اجل استكمال المشاريع الرياضية في كل المحافظات ليكون 2021م عاما لاستكمال المشاريع".

وشدد معالي وزير الشباب والرياضة على ضرورة اعادة هيكلة القطاع وتوزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة، والتزام المهندسين بالأدوار المنوطة بهم وفقا للتكاليف الموكلة.

وكان القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع محسن علي بيبك قدم لمعالي الوزير شرحا كاملا عن طبيعة الاعمال التي يقوم بها القطاع وعن النجاح الكبير الذي حققه في اعماله في وضع الدراسات والتصاميم وتنفيذ المشاريع خلال السنوات الماضية.

واكد بيبك ان النجاحات التي تحققت في القطاع ما كان لها ان تتم لولا دعم معالي الوزير وتكاتف منسوبي القطاع وتعاون الزملاء في باقي القطاعات والادارات العامة بالوزارة.

واستمع معالي الوزير الى احاديث المدراء والمهندسين والمختصين في القطاع، التي عبرت في مجملها عن التهاني لمعالي الوزير على تجديد الثقة والشكر له على دعمه لقطاع المشاريع.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع المرأة ناديه عبدالله ، ومدير مكتب وزير الشباب والرياضة وجدان الشعيبي، ومدير عام الاعلام فرحان المنتصر، ومستشار الوزارة د.حسن عبدربه اليافعي.