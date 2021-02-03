480 نازحاً بمأرب يستفيدون من مشروع النقد مقابل العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استفاد 480 نازحا في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب، من مشروع النقد مقابل العمل الذي نفذه صندوق النظافة والتحسين بالشراكة مع مؤسسة بناء للتنمية والممول من الوكالة الالمانية للخدمة الاجتماعية (DKH)، على مدى ستة اشهر.



واضح مدير الصندوق محمد عطية، في حفل اختتام المشروع اليوم، انه جرى توفير فرص عمل مؤقتة للنازحين الاكثر احتياجا من خلال حملات النظافة والتحسين التي جرت في عدد من شوارع واحياء المدينة..مشيراً الى انه وخلال مدة المشروع جرى رصف ما يقارب ١٦ الف متر مربع، من جوانب شوارع المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، وغرس خمسة الاف شجرة متنوعة من نخيل وزهور واشجار الدمس والورود إضافة إلى عمل سور شبكي لموقع مقلب مخلفات المدينة (القمامة) التابع للصندوق النظافة.

من جانبه أكد مدير مؤسسة بناء للتنمية عبدربه ناصر، أن المشروع ساهم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات ٣٣٥ نازحا استفادوا من برنامج النقد مقابل و ١٤٦ نازحا استفادوا من استهدافهم بمبالغ نقدية مباشرة متعددة الاغراض.