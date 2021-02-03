وزير الشباب والرياضة يؤكد على ضرورة إستكمال كافة المشاريع الرياضية خلال هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الشباب والرياضة، نايف صالح البكري، على ضرورة إستكمال كافة المشاريع الرياضية في مختلف المحافظات خلال العام الجاري 2021م .



وشدد خلال تراسه اليوم الأربعاء، إجتماعاً لقطاع المشاريع بالوزارة، على ضرورة اعادة هيكلة القطاع وتوزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة، والتزام المهندسين بالأدوار المنوطة بهم وفقا للتكاليف الموكلة .. منوهاً بالنجاحات والإنجازات التي تحققت على مستوى إعادة تأهيل الملاعب والصالات ومقرات الأندية بأقل الإمكانيات المالية .

وناقش الإجتماع تقييم أعمال قطاع المشاريع في الوزارة خلال الفترة الماضية والخطة السنوية للعام الجاري 2021م .

وأستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع محسن علي بيبك طبيعة الاعمال التي يقوم بها القطاع والنجاح الكبير الذي حققه في اعماله في وضع الدراسات والتصاميم وتنفيذ المشاريع خلال السنوات الماضية .