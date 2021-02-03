تدشين مشروع توفير الحقيبة المدرسية بالمكلا بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، مشروع توفير الحقيبة المدرسية بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة.



وأكد وكيل المحافظة لشؤون الشباب فهمي باضاوي، أهمية المشروع الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد..مشيدا بتدخلات المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات الإغاثية والتنموية.

من جهته ثمن نائب مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت صبري بارمادة، جهود مركز الملك سلمان للاغاثة التي تساهم في تخفيف معاناة الطلاب من الفئات الأشد احتياجا.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الشريك المنفذ للمشروع المهندس فهمي بن منصور، أن مشروع توفير الحقيبة المدرسية يستهدف 9 مديريات بمحافظة حضرموت بواقع 5420 طالب مستفيد، من أصل 20,000 طالب في ست محافظات.