شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تدعم المختبرات المركزية بشبوة باجهزة طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، اليوم، الدفعة الثانية من الاجهزة الطبية الخاصة بالمختبرات المركزية بالمحافظة المقدمة من منظمة الصحة العالمية.



وتحتوي الدفعة الثانية، على ثمانية اجهزة مختبرية متنوعة وحديثة وكبينة للفحوصات البكتيرية وثلاجات لحفظ الدم.

وثمن وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ، بجهود منظمة الصحة العالمية ودعمها للقطاع الصحي في اليمن بشكل عام ومحافظة شبوة بكل خاص..منوها باهميتها وحاجة المحافظة لها..مؤكدا بانها ستمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية.