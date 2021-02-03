رئيس الوزراء يوجه قيادات تعز بالعمل وفق منهجية مختلفة لمعالجة التحديات القائمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز، بالعمل وفق منهجية مختلفة لمعالجة جميع التحديات القائمة بما في ذلك تفعيل عمل مؤسسات الدولة، واستكمال تحرير المحافظة ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ان الحكومة ستكون عونا للسلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين ولن تتوانى في ذات الوقت عن محاسبة المقصرين في أعمالهم وواجباتهم.

وناقش اللقاء بحضور محافظ تعز نبيل شمسان ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة، خطط السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز للعام الجاري وابرز مضامينها المتوافقة مع توجهات وخطط الحكومة بان يكون هذا العام عام التعافي.

وتطرق اللقاء الى الاحتياجات القائمة في الجوانب التعليمية والصحية، وخاصة تقوية قدرات مستشفى خليفة بالتربة وترفيعه إلى هيئة لتعزيز الخدمات الطبية في المحافظة، والمتطلبات اللازمة لذلك، إضافة الى الإجراءات الجارية لانشاء جامعة التربة.

وقدم محافظ تعز والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية تقارير عن الاعمال الجارية في الجوانب التنموية والخدمية والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتلبية تطلعات المواطنين، إضافة إلى المستجدات الأمنية والميدانية وأحوال المقاتلين في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة الى مشاريع الطرقات الجاري تنفيذها لتخفيف حدة الحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيات الحوثي.. مشيرين الى الخطط المعدة للعام الجاري في الجوانب الخدمية والعسكرية والأمنية والدعم المطلوب من الحكومة لتنفيذها.