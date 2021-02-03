شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يكرم مدير مكتب مركز الملك سلمان بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محور حضرموت عبدالله العنقري، بدرع المحافظة وشهادة التميز عرفاناً بدور المركز وتدخلاته الايجابية،



كما جاء ذلك التكريم بسبب مساندة جهود السلطة المحلية، وإسهاماته في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية والخدمية والصحية لأبناء المحافظة.