الوزير عرمان يبحث مع منظمة نداء جنيف تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عمليات منظمة نداء جنيف هشام خضراوي، ومدير المنظمة في اليمن دينا المأمون، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان، وانشطة ومهام المنظمة والمرتبط بإحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.



واستمع الوزير عرمان خلال اللقاء، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الشراكة نبيل عبدالحفيظ، إلى شرح مفصل حول الخطط والبرامج التي ستقوم بتنفيذها المنظمة في المحافظات المحررة خلال الفترة القادمة في مجال التوعية بحقوق الانسان التي تستهدف القوات المسلحة والأمن وحماية المرأه والطفل ومكافحة زراعة الألغام .

وأشاد الوزير عرمان، بالجهود التي تبذلها منظمة نداء جنيف بالمحافظات المحررة في المجال الإنساني والحقوقي..مؤكداً حرص الوزارة على أهمية العمل المشترك وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأهداف السامية في مجال التوعية الحقوقية بالقوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية في فترات الحروب والصراعات المسلحة وتساهم في تعزيز حقوق الإنسان في اليمن وحمايتها خاصة في الوضع الراهن وما يتعرض له المدنيين من انتهاكات من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.