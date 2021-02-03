وزير الصحة يترأس اجتماعاً موسعاً لمجموعتي لجنة كوفاكس بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لمجموعتي لجنة كوفاكس، لمناقشة اعداد وتنفيذ خطة توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



واستعرض الاجتماع المعني بتهيئة بلادنا للحصول على اللقاحات، الإجراءات الفنية والعلمية التي تم اتخاذها، بالتعاون مع شركاء الصحة، وتحديد الأولويات للشرائح المستهدفة ومنها العاملين في القطاع الصحي، والاحتياجات الفعلية لمراكز إعطاء اللقاح وإضافة كادر فني متدرب وتفعيل الجوانب الإرشادية والتثقيفية بين اوساط المجتمع.

واكد وزير الصحة على ضرورة توحيد الجهود لإنجاح عمل اللجنتين والسير وفق الخطط والنظم المعمول بها عالميا، والعمل على حشد الطاقات والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والتهيئة الاعلامية والتوعوية اللازمة.