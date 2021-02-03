وكيل شبوة يؤكد على اهمية التقييم الموضوعي لبرامج التغذية الصحية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، على اهمية التقييم الموضوعي لبرامج التغذية الصحية بالمحافظة ومديرياتها.



وشدد الوكيل لمروق، خلال افتتاحه،اليوم، اللقاء الربعي لمدراء مكاتب الصحة والسكان بالمديريات ومنسقي برامج التغذية، على بضرورة الاهتمام بمكافحة ظاهرة سوء التغذية بين الاطفال وتطبيق معايير المراقبة الروتينية على صحتهم..مثمناً دعم منظمة اليونيسيف للبرنامج الموجهة لخدمة صحة الاطفال.

الى ذلك، دشن وكيل محافظة شبوة، فعاليات الدورة الصحة الخاصة بالسياسة العلاجية لمكافحة الملاريا والتي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لمدة يومين بمشاركة خمسة وعشرين طبيبا من تسع مديريات بالمحافظة.

وشدد الوكيل لمروق، على ضرورو تركيز الجهود الصحية ومواجة موجات الحميات الفيروسية المنتشرة بالمحافظة..مرحباً بتوجه مكتب الصحة بالمحافظة لاقامة مركز صحي لمكافحة الوبائيات..مؤكدا دعم السلطة المحلية لتعزيز قدرات المكتب المادية والبشرية.

واوضح مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل، ان المكتب سجل ثلاثة الاف وثمانمائة وثلاثة وعشرين حالة اصابة بحمى الضنك خلال العام المنصرم نجم عنها وفاة 16 حالة.