اجتماع في عدن يناقش تدخلات منظمة العمل البولندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتور جلال باعوضه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة منظمة العمل الإنساني البولندية لدي بلادنا اليكسانداك فيشنياوسكا، التقرير النهائي لمشروع الاستجابة الصحية المتكاملة والصرف الصحي الذي تنفذه المنظمة.



كما استعراض اللقاء، النظافة الصحية في المركز الصحي في قرية عمران بمديرية البريقة بعدن، والذي عملت فيه المنظمة منذ شهر مارس لعام 2020، ورفده بالتجهيزات الطبية والادوية وبناء مستودع مع التكييف.

واستعرض اللقاء خطط المنظمة لتنفيذ المشروع الجديد في العاصمة المؤقتة عدن، في ثلاثة مرافق صحية جديدة.

وثمن باعوضة جهود المنظمة وتدخلاتها في دعم القطاع الصحي، بما يساهم في تحسين الخدمات في المراكز الصحية.