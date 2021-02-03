وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن نائب الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ناهد حسين .



وخلال اللقاء، إطلع وزير الخارجية على طبيعة الخطط والمشاريع التنموية التي تقدمها برامج الامم المتحدة وكيفيه تعظيم الاستفادة منها في اطار التوجه العام لبرنامج الحكومة .. مؤكداً بان العلاقات الايجابية مع منظمات الامم المتحدة تقوم على الشراكة الاستراتيجية في التخطيط والتنفيذ وهو ما تحقق عبر تاريخ طويل من التعاون المشترك في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة .

واضاف وزير الخارجية أن الاولويات تتغير بحسب الظروف القائمة بينما التحديات ثابتة وهو ما تعاظم خلال الفترة الماضية ومثل عبء كبير على موسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن منذ سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية على العاصمة صنعاء الامر الذي يتطلب تأهيلها لتواكب حجم العمل الحكومي الكبير .. لافتاً الى أن حكومة الكفاءات السياسية تضع في اولويات عملها المرأة والطفل والمهمشين وتعتمد في هذه الاولويات على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي جاء خلاصة نقاشات كافة القوى السياسية والجغرافية والمجتمعية اليمنية .

وشدد الوزير بن مبارك على أهمية التركيز على مشاريع التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والبناء للقدرات والاستثمار في المشاريع الصغيرة للمجتمع وليس التركيز على الجوانب الاغاثية فقط .. مشيراً إلى ان توجه الحكومة في الجانب الاقتصادي يسعى لخلق استقرار قائم على الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وستستعين الحكومة بالخبرات المحلية والدولية لتحقيق نتائج ايجابية ونعول كثيرا على دعم منظمات الامم المتحدة في هذا الجانب .

ودعا الوزير بن مبارك منظمات الامم المتحدة الى المصارفة لتحويلاتها عبر البنك المركزي اليمني والتركيز على الاستقرار الاقتصادي للبلاد الذي سيسهل عملها على الاراضي اليمنية كافة .. مشدداً على ضرورة اهتمام المنظمات الدولية بمشكلة النازحين اليمنيين الذين هجرتهم المليشيات الانقلابية الحوثية من منازلهم واعمالهم .

من جانبها اكدت المسؤولة الأممية على أهمية تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين كافة المنظمات التنموية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في اليمن عبر التحول من المشروعات الإغاثية الى مشروعات التنمية والإعمار .. مشيدة بالتوجه الجديد للحكومة اليمنية وخارطة عملها القائم على الاصلاح المؤسسي وتعزيز دور المجتمع وبناء القدرات وتحسين الايرادات .

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد على استعداد البرنامج الانمائي للامم المتحدة تقديم كل سبل الدعم للحكومة واهتمامه بتعزيز برامج التنمية ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات .