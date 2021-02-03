وكيل وزارة التخطيط يناقش مع نداء جنيف تنفيذ البرامج التدريبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد منصور زيد، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس عمليات منظمة نداء جنيف هشام خضراوي ورئيسة المنظمة في اليمن دينا المأمون، تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين في تنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها المنظمة وخصوصا في مجال الحماية.



وأكد زيد، أهمية تنسيق المنظمة مع الوزارة في تنفيذ الأنشطة التدريبية .. مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمنظمات العاملة في اليمن كل منها في مجالات ونطاق عملها ووفقا للوائح والنظم النافذة.

من جانبه تطرق خضراوي والمأمون، إلى جهود وأدوار المنظمة وهدفها في حماية المدنيين .. مثمنين التسهيلات التي تقدمها وزارة التخطيط للمنظمة في سبيل إنجاح تنفيذ برامجها ومشاريعها وأنشطتها المختلفة.