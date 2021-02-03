شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 24.1 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن البالغ قيمتها حوالي 24.1 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2020م بالإضافة إلى المنحة الغذائية بقيمة 20.5 مليون دولار التي قررتها حكومة اليابان في وقت سابق.



واوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيان صحفيوفقا ل وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسىخة منه ، ان حزمة المساعدات الجديدة تتضمن تغطية مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية وهي UNHCR وUNOPS وUNICEF وICRC وFAO وUNDP وUN-HABITAT وWHO وUNIDO وIOM وOCHA وIFRC، بالإضافة إلى بعض المنظمات اليابانية غير الحكومية..مؤكدة مواصلة اليابان تقديم دعمها للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الناجمة عن الأزمة الإنسانية.