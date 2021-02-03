وزير الاعلام والثقافة والسياحة يعقد اجتماعاً موسعاً بقيادة معهد جميل غانم للفنون الجميلة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً بقيادة معهد جميل غانم للفنون الجميلة.



وناقش الاجتماع وضع المعهد والطاقم التدريسي والاداري ومتطلبات الارتقاء بمستوى الاداء في الجانب التعليمي النظامي،وامكانية اقامة دورات تنشيطية للهواة والمهتمين بالفنون التي يقوم المعهد بتدريسها.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره وكيل اول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، ومدير المعهد فؤاد مقبل ونائبا مدير المعهد للشؤون المالية والإدارية عزيزة عبد القادر والشؤون التعليمية عبدالله عبيد، انشطة المعهد المزمع اقامتها خلال الفترة القادمة بغرض تطبيع الاوضاع والحياة في الجوانب الثقافية والاسهام بالانشطة لطلاب المعهد.

ونقل وزير الاعلام في بداية اللقاء للجميع، تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وتوجيهاته باهمية دور الثقافة والفنون في مواجهة مشروع الفكر الكهنوتي المتمثل بالمليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران..موجهاً بضرورة إعداد مشروع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة لتنشيط وإعادة المسرح المدرسي والانشطة اللاصفية.

ووجه الوزير الارياني باعداد الخطط والمقترحات اللازمة لبناء قدرات الطاقم العامل من مدرسين وفنيي المعهد والترتيب لعقد دورات تدريبية للطاقم التدريسي للمعهد وبما يضمن تطوير قدراتهم ومهاراتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في هذا الشأن.

وثمن الوزير، الدعم والاهتمام الذي يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال المشاريع التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن..منوهاً بالاتفاقية التي وقعت في مجال دعم الثقافة بين وزارة الثقافة السعودية وبرنامج إعمار اليمن ومشاركة وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية والتي من شأنها أن تشكل رافداً مهما لقطاع الثقافة والفنون.

من جانبه قدم مدير المعهد، شرحاً مفصلاً عن المشروع المقترح اضافته خلال هذا العام وعلى ثلاث مراحل بحيث تتضمن المرحل الاولى اقامة دورات تدريبية وتعليمية قصيرة المدى، بينما تشمل المرحلة الثانية اقامة دورات تهتم بالطفل، وتشمل المرحلة الثالثة اقامة مهرجان (مسرحي، تشكيلي، موسيقي).