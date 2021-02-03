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اتفرج .. سعودية شهيرة تنشر فيديو فاضح لها مع سائقها الخاص

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة يومي، الجدل بين النشطاء، بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها في “سناب شات” لسائقها الخاص وهو يتغزل فيها، ويمدح بأدئها في التمثيل.

وقال سائق الدكتورة “يومي” في المقطع: “أدائك 10 نجوم.. أقسم بالله العظيم لا أحد يطقطق عليكِ.. إنتي مو مشروع.. إنتي ممثلة”، فيما صاحت مشهورة سناب بقولها: “الله.. الله”.

وأكمل سائق الدكتورة “يومي” حديثه بقوله: “عندك حضور جميل.. الشاشة تحبك.. أنا شفتك بالمونيتور.. الشاشة تحبك.. فيه بعض واحد بالشاشة مهما وصل من الجمال غير مقبول”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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