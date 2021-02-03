محافظ حضرموت يطلع على التحضيرات والاستعدادات لإنعقاد مؤتمر القرآن الدولي بالوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر فرع مصلحة الأحوال الشخصية والسجل بالمدني بمديرية ساه محافظة حضرموت خلال العام الماضي 2020م، ألف و870 وثيقة، منها 700 بطاقة شخصية، وألف و100 شهادة ميلاد منها 100 بدل فاقد، و50 بطاقة عائلية و 20 شهادة وفاة .



الى ذلك اطلع المدير العام لمديرية ساه مبارك الجابري على نشاط فرع المصلحة بالمديرية ؛ مستمعا من مدير الفرع عمر مهيدي الى شرح واف حول نشاط فرع المصلحة وأبرز الاحتياجات المتمثلة في تسوير المبنى وبناء غرف اضافية في الدور الثاني لنقل الأرشيف للحفاظ عليه بصورة آمنة.