محافظ حضرموت يطلع على التحضيرات والاستعدادات لإنعقاد مؤتمر القرآن الدولي بالوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على التحضيرات والاستعدادات، لإنعقاد مؤتمر القرآن الدولي، تحت عنوان "المدرسة اليمنية في الإقراء والقراءات".



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني بوكيل جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت الدكتور عبدالله أحمد بن عثمان، ومدير العلاقات بالجامعة الدكتور مبارك سعيد قصعور، وتعرف المحافظ على أهداف المؤتمر ومحاوره، الذي سينظم في جامعة القرآن بوادي حضرموت (3-4 شعبان، 16-17 مارس)، وسيشارك فيه أكاديميين من جامعات خليجية وعربية.

واطلع محافظ حضرموت على سير الدراسة الأكاديمية والعملية التعليمية بجامعة القرآن، مشيداً بالجهود التي تبذلها قيادة الجامعة في تعليم الطلاب علوم القرآن والعلوم الإسلامية، منوهاً بدور الجامعة الكبير في الحفاظ على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وتسلّم المحافظ البحسني من قيادة جامعة القرآن درع الجامعة وفاءً من طالبات الجامعة، للجهود التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة ودعمها المباشر والمتواصل الذي اثمر عن استمرار العملية التعليمية بالجامعة، وكذا تدخّل السلطة المباشر لدعم مشروع مواصلات الطالبات من عموم مناطق الوادي إلى الجامعة.