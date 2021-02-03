إنجاز 75 بالمائة من مشروع منظومة الطاقة الشمسية بالمركز الصحي في العبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت نسبة الانجاز في مشروع منظومة الطاقة الشمسية للمركز الصحي بمديرية العبر في محافظة حضرموت 75 في المائة .



ويتضمن المشروع الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية بناء غرفة متكاملة للمنظومة، ورصف وتشجير ساحة المركز وترتيب مواقع لوقوف السيارات.

الى ذلك اطلع المدير العام لمديرية العبر سالم بن ملهي الصيعري على سير العمل الجاري في المشروع..مشيدا بتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية..مشددا على الالتزام بالمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع بما يمكّن من المركز من تقديم خدماته الصحية بشكل أفضل للمواطنين.