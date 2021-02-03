محافظ حضرموت يطلع على سير الامتحانات النصفية بكليتي الطب  والهندسة بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على سير الامتحانات النصفية للعام الجامعي 2020 - 2021، بكليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة والبترول بحرم جامعة حضرموت بمنطقة فلك بالمكلا.



وطاف المحافظ البحسني، ومعه رئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد خنبش ونواب رئيس الجامعة، بالقاعات الامتحانية بكلية الطب التي يقعد لأداء الامتحانات فيها طلاب أقسام الطب البشري والصيدلة والمختبرات، والقاعات الاختبارية في كلية الهندسة والبترول التي يقعد لأداء الامتحانات فيها طلاب أقسام الهندسة الكيميائية والبترول والمعمارية والمدنية والالكترونية والحاسوب، متفقداً سير الامتحانات بالكليتين، ومتمنياً للطلاب التوفيق والنجاح، موجهاً باعتماد مركز امتحاني في الدور الثالث بكلية الطب يتسع لـ500 طالب، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

كما اطلع محافظ حضرموت على نظام الربط الشبكي لقاعات كلية الطب، الذي يستهدف تطبيق التباعد الاجتماعي، بحيث يتم ربط المحاضر في القاعة مع كافة القاعات عبر النظام بالصوت والصورة، إلى جانب برنامج تصحيح الامتحانات بالنظام الآلي باستخدام أجهزة الحاسوب، الذي طبقته جامعة حضرموت كأول جامعة على مستوى جامعات الوطن.

في سياق متصل، عقد المحافظ البحسني، اجتماعاً بقيادة جامعة حضرموت وقيادة كليتي الطب والعلوم الصحية والهندسة والبترول، معبراً عن سعادته بزيارة الجامعة والاطلاع على سير الامتحانات النصفية للعام الجامعي 2020 - 2021.

وناقش المحافظ مع قيادة الجامعة وقيادة كلية الطب، الوضع الحالي لهيئة مستشفى ابن سيناء، وضرورة مساهمة الجامعة وكلية الطب في وضع آلية لتقييم الوضع بالمستشفى، واتخاذ الحلول والمعالجات الجذرية العاجلة، لتحسين وضع المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قدّمت الدعم اللازم في سبيل استقرار العمل الصحي، من خلال دعم المستشفى شهرياً، واسهامها في تقليل البطالة وتوفير فرص عمل لـ 110 متعاقد من الأطباء بالمستشفى، لافتاً إلى استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لمواصلة الدعم، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها المستشفى، والقيام بأعمال الصيانة والتأهيل.

وبحث محافظ حضرموت إمكانية استقدام أطباء استشاريين من الخارج، لتعزيز الوضع الصحي بمستشفى ابن سيناء، في التخصصات الأكثر إحتياجاً، داعياً قيادة كلية الطب الى تقديم الاستشارات ودعم المستشفى للنهوض وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار المحافظ البحسني إلى أهمية ربط الجامعة بالمجتمع والاهتمام بالتدريب، وإعتماد تنفيذ دراسات فنية لطلاب كلية الهندسة للمساهمة في تقديم مشاريع مقترحة لتطوير وتحسين التنمية بالمحافظة، مثمناً الجهود التي تقوم بها جامعة حضرموت ومساعيها في عقد 10 مؤتمرات دولية خلال العام الحالي، منها مؤتمرين خلال شهر مارس القادم، مؤكدا مواصلة واستمرار دعم السلطة المحلية لجامعة حضرموت للارتقاء بالعملية الأكاديمية فيها.

من جانبه أبدى رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، استعداد قيادة الجامعة لتقديم كافة الاستشارات في جميع التخصصات، ومساندة جهود قيادة السلطة المحلية، معبراً عن خالص شكره وتقديره لمحافظ حضرموت نظير دعمه المستمر والمتواصل لجامعة حضرموت، الأمر الذي أسهم في استقرار العملية التعليمية بالجامعة.