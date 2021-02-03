تدشين برنامج تدريبي لـ 200 امرأة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، فعاليات برنامج الدورات التعليمية لـ 200 امرأة من مديريات عتق والصعيد وجردان.



ويهدف البرنامج، الذي ينظمه فريق (في كل مكان غيث التطوعي)، الى اكساب المشاركات خبرات في مجال صناعة البخور والعطور والكوافير واساسيات اللغة الإنجليزية.

ونوه الوكيل لمروق باهمية هذه البرامج ودورها في تنمية القدرات الذاتية للمرأة واكتسابها مهارات وحرف مناسبة..مشيدا بمستوى اقبال النساء عليها..مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج التي تتواكب مع توجهات واهداف التمكين الاقتصادي للمرأة وعلى طريق تحسين الحياة المعيشية لها .