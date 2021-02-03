محافظ حضرموت يكرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدرع المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محور حضرموت السيد عبدالله العنقري، للاطلاع على خطة تدخلات المركز خلال العام الحالي2021.

ورحب المحافظ البحسني، بالسيد العنقري والوفد المرافق له، معتبراً زيارة وفد المركز لمحافظة حضرموت من أهم الزيارات، مشيدا بتدخلات مركز الملك سلمان ومساندته لجهود السلطة المحلية بحضرموت في مختلف القطاعات، وخاصة أثناء تأثر المحافظة بفيروس كورونا.

واوضح محافظ حضرموت أن المحافظة مرت بظروف صعبة خلال سيطرة تنظيم القاعدة الارهابي على المكلا وساحل حضرموت، ودمرت مباني القطاعات الخدمية والعسكرية والأمنية، مؤكدا اهمية تقديم المزيد من الدعم من قيادة مركز الملك سلمان في سبيل تحسين البنية التحتية بالمحافظة.

وأشار المحافظ البحسني إلى أن حضرموت حققت مكسباً كبيراً في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار عقب تحرير المكلا وساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية، وتسليم الملف العسكري والأمني بيد أبنائها، مرحباً بفكرة انشاء مكتب لمركز الملك سلمان في حضرموت للرفع عن كثب لمتطلبات المحافظة الى قيادة المركز، والمشاريع العاجلة التي تتطلب التدخل السريع، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات، وتقديم اللازم لإنجاح كافة المشاريع التي يسعى المركز لتنفيذها في حضرموت.

وتقدم محافظ حضرموت بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعم واهتمام المملكة لمحافظة حضرموت وعموم الوطن بشكل.

وكرّم المحافظ البحسني مركز الملك سلمان بدرع المحافظة وشهادة التميز عرفاناً من السلطة المحلية بدور المركز وتدخلاته الايجابية، ولمساندته للسلطة المحلية بحضرموت وإسهاماته في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية والخدمية لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، وعدد من المديرين العامين لمكاتب الوزارات بالمحافظة، ومنسق مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محور حضرموت سالم السقاف، ومدير ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية فهمي بن منصور.