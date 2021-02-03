البحسني يتفقد أعمال التأهيل بمبنى إدارة البحث الجنائي ويوجه بتأثيث المبنى وسرعة تشغيله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لمبنى إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت.



واطلع المحافظ على أعمال الصيانة والتأهيل التي تمت بالمبنى، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، ومعه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، مكاتب الإدارة وملحقات المبنى، موجها بتأثيث المبنى، وسرعة تشغيله.

واستمع المحافظ من مدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت، العقيد ياسر العامري، الى سير العمل في الإدارة، والتجهيزات للانتقال لمبنى الإدارة عقب اعادة تأهيله.

كما وجه المحافظ، بتفعيل وتيرة العمل في الإدارة، وتطوير جوانب البحث والتحري، لمواصلة حفظ الأمن، ومكافحة الجريمة.