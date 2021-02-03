المليشيات تصادر 400 قاطرة مشتقات نفطية لإنعاش السوق السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

صادرت مليشيات الحوثي أكثر من 400 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء، لتفاقم بذلك أزمة الوقود وتدفع وبقوة نحو انعاش السوق السوداء المنتشرة برعاية حوثية.



وذكر القيادي الحوثي عمار الأضرعي المعين رئيسًا لشركة النفط في صنعاء أن شركته صادرت أكثر من 400 قاطرة نفطية قال إنها كانت في طريقها إلى صنعاء بمبرر أنها كميات مهربة، وهي كمية كبيرة كفيلة بحل أزمة المشتقات النفطية.

وكان تقرير صادر عن ما تبقى من البرلمان في صنعاء كشف عن منع شركة النفط دخول قاطرات تحمل مشتقات نفطية تابعة لتجار واحتجازها على مداخل صنعاء.

وكرر برلمان المليشيات مطالبته بالبحث عن الحلول المتاحة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية وإتاحة الفرصة للتجار للاستيراد.

وارتفع سعر دبة البنزين سعة 20 لترًا في السوق السوداء بصنعاء إلى 18 ألف ريال، وتسيطر قوى حوثية نافذة على هذه الأسواق التي تدر مبالغ مالية كبير على القيادات الحوثية.