عاجل.. لجنة الخبراء الدوليين تُحقق بشبهات فساد بالبنك المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

وصلت لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة عدن؛ للتحقيق في شبهات فساد داخل البنك المركزي.



وكانت اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، قد بحثت مؤخرًا تداعيات الحقائق الواردة في تقرير فريق الخبراء ونتائجها على البنك المركزي وآلية عمله.

وكشف تقرير الخبراء الدوليين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، عن تورط الشرعية بالاشتراك مع البنك المركزي في التلاعب بأسعار الصرف واختلاس 423 مليون دولار أمريكي من قيمة الوديعة السعودية.