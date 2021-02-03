البحسني يجري زيارة مفاجئة لعدد من المرافق الحكومية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بزيارات تفقدية مفاجئة لعدد من المرافق الحكومية بمدينة المكلا، اطلع خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي في هذه المرافق. حيث زار المحافظ، ومعه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، قناة حضرموت الرسمية، ومكتب وزارة الإعلام، ، والمعرض الدائم للصور، ومؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر، والهيئة العامة للآثار والمتاحف. وخلال زيارته لهذه المرافق، وجدها المحافظ شبه خالية من الموظفين، وعدم وجود أغلب المدراء والمسؤولين فيها.



وأبدى المحافظ استيائه الشديد، مهيبا بمديري وموظفي هذه المرافق والمرافق الحكومية بشكل عام التحلي بالانضباط، موجها مكتب وزارة الخدمة المدنية باتخاذ الاجراءات الادارية القانونية، إزاء ذلك.

وشدد المحافظ، على الانضباط الوظيفي في مختلف المرافق الحكومية، مشيرا الى ان الانضباط الوظيفي من ابرز توجهات هذا العام 2021م، وأن اجراءات إدارية ستطال المرافق غير الملتزمة بالدوام. وأكد المحافظ، ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستواصل نزولاتها الميدانية على الادارات الحكومية، للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.