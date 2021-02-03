تعز.. السلطة المحلية تقر إزالة محطات الوقود العشوائية داخل المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطة المحلية في محافظة تعز، إزالة جميع "محطات المشتقات النفطية" العشوائية داخل المدينة.



جاء ذلك خلال اجتماع جمع وكيل محافظة تعز عارف جامل، ومدراء المديريات والأمن، الثلاثاء، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).



وسبق عملية الإزالة بعمل اشعارات لمالكي تلك المحطات من قبل مدراء عموم المديريات كلا في اطار مديريته وذلك بإخلاء المكان خلال مدة محددة.



ووفقاً لمحضر الاجتماع، سيلي ذلك "تنفيذ الحملة على المخالفين، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة في كل من يتهاون في ارواح الناس وممتلكاتهم".



وشدد وكيل الحافظة على سرعة إزالة جميع محطات المشتقات النفطية من كل شوارع واحياء مدينة تعز دون استثناء نظرا لخطورتها على ارواح وممتلكات المواطنين.



وشهدت عدة مدن يمنية انفجارات لمحطات مشتقات نفطية أودت بحياة العشرات، علاوة على الخسائر المادية الكبيرة.



وقبل أيام، انفجرت محطة مشتقات نفطية في مدينة البيضاء (وسط البلاد) واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



