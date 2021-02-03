جميعهم نساء وأطفال.. مقتل وإصابة 5 مدنيين بهجوم مسلح على منزل في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 5 مدنيين من عائلة واحدة، (جميعهم نساء وأطفال) بهجوم مسلح على منزل مواطن في مديرية السياني، جنوب محافظة إب، وسط اليمن.



وقال سكان محليون، إن مسلحاً يُدعى "محسن دايل دحان" يقود عدد من المسلحين، هاجموا منزل المواطن "ياسين الشلح" في عزلة عميد بمديرية السياني، وقاموا بقذف عدد من القنابل اليدوية إلى داخل المنزل، أثناء اجتماع النساء والأطفال لتناول وجبة الغداء.



وأضافوا، أن الهجوم أسفر عن مقتل زوجه المواطن ياسين الشلح، وإصابة والدته وامرأة وطفلين، بجروح مختلفة.



وتشير المصادر إلى أن الحادثة جاءت على ذمة قضايا ثأر سابقة بين الأسرتين.



وخلال اليومين الماضيين، شهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أكثر من 20 جريمة قتل وإصابة في عدد من مديريات المحافظة، في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة.

