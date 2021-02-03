المليشيات تستهدف قرى مأهولة بالسكان بحيفان تعز وعيريم القبيطة شمال لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استهدفت مليشيات الحوثي، المصنفة إرهابياً، الأربعاء 3 فبراير / شباط 2021، بقذائف الهاون قرى مأهولة بالسكان في حيفان التابعة إداريا لمحافظة تعز كما قصفت مناطق بالقبيطة شمال لحج.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن مليشيات الحوثي الإرهابية حين عجزت عن مواجهة أفراد القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية في جبهات الصبيحة حيفان وعيريم لجأت تلك المليشيات إلى القصف العشوائي بالهاونات على قرى مأهولة بالسكان.

وأفادت المصادر، بسقوط قذائف هاون على قرى مأهولة بالسكان في حيفان تسببت في هلع وخوف لدى الأطفال والنساء في تلك القرى.