مرصد: الحديدة تتصدر قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من ألغام مليشيا الحوثي خلال يناير الفائت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكد المرصد اليمني للألغام تصدر محافظة الحديدة (غربي اليمن) قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من ألغام مليشيا الحوثي "المصنفة إرهابياً" من حيث عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الألغام، خلال شهر يناير 2021.



وقال المرصد، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر": إن 16 مدنيا سقطوا شهداء وجرحى بألغام المليشيا الحوثية، بينهم ثلاثة شهداء وجريح سقطوا في محافظة الحديدة الساحلية.

وأوضح المرصد أن مدنيين اثنين وهما شقيقان، سقط أحدهما شهيدا والآخر جريحا في محافظة الضالع، في حين استشهد في الجوف أحدُ أعضاء مشروع مسام لنزع الألغام، وأصيب أربعة مدنيين، كما أصيب خمسة مدنيين بينهم امــرأة وطفـلان في تعز.

وأشار المرصد إلى أن الألغام الحوثية أدت إلى نفوق نحو 20 رأسا من الماشية "غنـم"، وتدمير وإعطاب خمس سيارات مدنية، علاوة على تدمير ثلاث دراجات نارية، وإعطاب أحد المعدات الثقيلة "شيول".

ولفت أن الفرق الهندسية انتزعت في الفترة ذاتها أكثر من ستة آلاف لغم وعبوة وذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى رأسين صاروخيين.

وأكد المرصد اليمني للألغام في ختام تغريداته، أن الفرق الهندسية أتلفت أكثر من 8500 لغم وعبوة وذخيرة غير منفجرة، وسبعة رؤوس صاروخية ولغم بحري، خلال الشهر ذاته.