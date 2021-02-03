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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.
وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالة شفاء واحدة فقط من محافظة #حضرموت.
وذكرت عبر حسابها على موقع تويتر أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة أو وفاة لهذا اليوم.
ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2122) منها (615) وفاة و(1427) تعافي