شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.



وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالة شفاء واحدة فقط من محافظة #حضرموت.

وذكرت عبر حسابها على موقع تويتر أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة أو وفاة لهذا اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2122) منها (615) وفاة و(1427) تعافي