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أسعار الفواكه والخضروات واللحوم في العاصمة صنعاء.. تعرف عليها

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

تشھد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبیراً، و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم، في العاصمة صنعاء لیومنا هذا، حسبما رصده مراسلنا:

 

 

ـ الطماطم = 450 ریالا

 

ـ البصل = 450 ریال

 

ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة

 

ـ الكوسة =450 ریال

 

ـ الكوبش = 150 ریالا

 

ـ البطاطس = 400 ریال

 

ـ اللیمون = 100 ریال

 

ـ الخیار = 700 ریال

 

الباذنجان 400 =ریال

 

ـ الفلفل = 1000 ریال

 

ـ الجزر = 700 ريالاً

 

البیبار = 400 ریال

 

ـ الموز = 350 ریالا

 

ـ التفاح خارجي = 1000 ریال

 

ـ التفاح بلدي = 700 ریال

 

ـ البطیخ = 300 ریال

 

ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال

 

ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

 

ـ البرتقال عادي = 250 ریالا

 

ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال

 

ـ الفرولة = 1500 ریال

 

ـ الجوافة = 2000 ریال

 

ـ الكومثرى = 1000 ریال

 

ـ الشمام = 300 ریال

 

ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد

 

ـ اللحم بقري = 4000 ریال

 

ـ الدقة بقري = 4000 ریال

 

ـ الدقة غنمي = ریال

 

ـ الدیرك = 3500 ریال

 

ـ الجحش = 1600 ريال

 

الثمد = 2000 ریال

 

ـ عنبریة = 3000 ریال

 

ـ البیاض = 1300 ریال

 

ـ ھامور = 1500ریال

 

ـ جمبري = 3000 ریال

 

ـ التونة = 2500 ریال

 

ـ السخلة = 4000 ریال

 

ـ البقط = 3000 ریال

 

ـ باغة = 600 ریال

 

ـ القد = 4000 ریال

 

ـ سولفش = 2000 ریال

 

ـ الغویزي = 2500 ریال

 

ـ أبو عیون = 3000 ریال

 

ـ اللخم = 2000 ریال

 

ـ الزینوب = 2500

 

ـ وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، فھنا ما سعره 1200 ،و من 1500 ،و من 1700 ،و من 200 ،و

 

2500 و 3000 ریال. مع الإشارة إلى أنھ شھد ارتفاعا خلال الفترة الماضیة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتیجة لانھیار

 

العملة المحلیة.

 

ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 20 بیضة حالیا بـ 1500 ريال

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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