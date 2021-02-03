تعز.. طلاب الجامعات الخاصة يحتجون على رفع رسوم الدراسة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم العشرات من طلاب الجامعات الخاصة في مدينة تعز، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتخفيض الرسوم الدراسية.



ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات وشعارات تندد باستغلال الجامعات الخاصة لظروف الطلاب وعدم مراعاتها للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.



وطالب المحتجون بتطبيق قرار وزير التعليم العالي الذي قضى بتخفيض أسعار الرسوم للأسعار السابقة.



كما توعد الطلاب باستمرار الاحتجاجات حتى تخفيض الرسوم.



ويشكو طلاب الجامعات الخاصة من رفع أسعار صرف الرسوم من 300 ريال إلى 400 ريال مقابل الدولار الواحد.



وفي 12 يناير الماضي، وجهت وزارة التعليم العالي رؤساء الجامعات الخاصة بتعز بالتقيد بالسعر الرسمي للرسوم الدراسية.



وخلال الأشهر الماضية، نفذ طلاب الجامعات الخاصة مسيرات ووقفات احتجاجية عديدة للمطالبة بإلغاء قرار رفع سعر الدولار للرسوم الدراسية.



غير أن تلك الاحتجاجات لم تفلح في إجبار بعض الجامعات الخاصة على الغاء قرار رفع الرسوم.

