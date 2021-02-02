محافظ حضرموت يصدر قرار بتشكيل لجنة لإنشاء متحف عسكري

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لإنشاء المتحف العسكري بحضرموت شرقي اليمن.



وقضى القرار الذي نشره المركز الإعلامي لمحافظة حضرموت، بتشكيل اللجنة برئاسة العميد الركن صالح عمر المعاري، وعضوية اللواء الركن عبدالرحيم عتيق، واللواء الركن أحمد عوض بن جوهر، اللواء الركن ناصر محمد المنهالي، العميد حسين سالم باراس.



بالإضافة إلى عضوية مديري عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بساحل ووادي حضرموت، فيما يتولى النقيب هشام كرامة الجابري سكرتيراً للجنة.



ونص قرار محافظ حضرموت، على أن تتولى اللجنة الإعداد لإنشاء المتحف وجمع المقتنيات العسكرية، ورفده بالمعلومات عن المراحل التاريخية وأبرز المعارك، والقادة العسكريين والأمنيين، ومنحها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاح عملها.



