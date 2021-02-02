شكرا لبحثكم عن خبر قسم الإعلام باداب جامعة عدن يقيم حلقة نقاش علمي عن الاخراج المتلفز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين, النقيب محمد النقيب, على التحشيد العسكري الاخواني في الصبيحة وقال.."هذا التحشيد هو جزء من المحاولات

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