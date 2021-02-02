شكرا لبحثكم عن خبر الارياني يناقش مع مؤسسة 14 اكتوبر وضع المؤسسة تمهيدا لإعادة تشغيلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن ـ سبأنت

التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب الوزير حسين باسليم ووكيل الوزارة عبدالباسط القاعدي ومستشار الوزارة محمد باشراحيل ما أنجزته اللجنة المكلفة بإعادة تقييم الوضع في المؤسسة تمهيدا لتشغيلها وإعادتها للخدمة تحت سقف الدولة وفي ضوء الأهداف الوطنية وتعزيز اللحمة ومواجهة الانقلاب.

وفي اللقاء نقل الارياني تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحاضرين، وان توجيهاته للحكومة بالعمل بروح الفريق الواحد تحتم علينا مضاعفة الجهود والعمل وفق هذه التوجيهات وتحويلها الى واقع يلمسه المواطنين ويساهم في تطبيع الاوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات، مشيدا بحكمته التي تجلت في تغليب لغة العقل ومنطق السلام ومبدأ الحوار الذي هيأ الظروف للدفع باتفاق الرياض وعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن.

وهنأ طاقم المؤسسة بمناسبة مرور 53 عام على إصدار أول عدد من صحيفة 14 اكتوبر في 19 يناير 1968م، مشيدا بالدور الذي لعبته الصحيفة في صناعة الوعي وتشكيل الرأي العام، لافتا الى أنه بقدر ما يشكله هذا التاريخ العريق من مفخرة لكل العاملين بالمؤسسة فإنه يحمل الجميع مسؤولية وطنية وأخلاقية في العمل على إعادة إصدار الصحيفة للقيام بدوره التوعوي العام.

ودعا الإرياني، قيادة وكوادر المؤسسة الى العمل بروح الفريق الواحد ونبذ الخلافات والمماحكات وفتح صفحة جديدة لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة إصدار الصحيفة، مشددا على ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي بالشكل الذي يعزز الجبهة الوطنية لمواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وصولا الى تحقيق الهدف الاسمى المتمثل في استعادة الدولة.

وأكد على أن إعادة تشغيل المؤسسة يعني تشغيل طاقم المؤسسة وتوفير احتياجاتهم وتحسين دخولهم ومستوى معيشتهم، لافتا الى ضرورة إصلاح وتأهيل المطبعة التجارية وبالشكل الذي يقدم خدمة تنافسية لتلبية احتياجات المطبوعات التجارية وأيضا المساهمة في طباعة الكتاب المدرسي.

وثمن الوزير الدعم الذي يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن في كافة المراحل وكذا التضحيات الاخوية المعمدة بالدم والتي ستسجل في صفحات التاريخ المشرق في ملحمة بطولية نخوضها جميعاً في مواجهة المد الفارسي الذي يستهدف عروبتنا وامن واستقرار منطقتنا، مشيدا بالرعاية والدعم الذي مكن الوزارة بعد انقلاب وسيطرة مليشيا الحوثي على وسائل الاعلام الرسمية من إعادة بث وسائل الاعلام الرسمية والقيام بواجبها في مقارعة مليشيا الحوثي الارهابية، مؤكدا بأن هذا الدور العظيم محل تقدير واحترام كافة ابناء الشعب اليمني.