البحسني يوجّه بإقامة المسابقة العامة الأولى للقرآن الكريم على  مستوى المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بإقامة المسابقة العامة الأولى للقرآن الكريم للحفّاظ والحافظات في جميع مديريات الساحل والوادي، برعاية السلطة المحلية بالمحافظة.



وأكد المحافظ على مكتبي وزارة الأوقاف والارشاد بساحل ووادي حضرموت، القيام بالإعداد الجيّد لهذه المسابقة، والإعلان عنها، ومشاركة حفّاظ كتاب الله الكريم من جميع المديريات، بإشراف علماء وقرّاء مجازين في التلاوة والتجويد.

وقال المحافظ إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة سترعى هذه المسابقة العامة التي ستقام للمرة الأولى على مستوى المحافظة بشكل عام، وذلك في إطار الاهتمام بكتاب الله تعالى، بوصف القرآن الكريم منهج تربية للمسلمين، وكتاب جامع لكلّ عناصر التربية، ومصدر الشريعة الإسلامية، والدستور المنظِّم لحياة الأمة المسلمة، والكتاب المنزّل لهداية البشرية وإصلاح حياة الفرد والجماعة.

وأكد المحافظ أن المسابقة تأتي تكريماً لشهر رمضان المعظّم الذي أُنزل فيه القرآن، موجهاً بتدشين المسابقة قبل رمضان المبارك، واختتامها في ليالي الشهر الفضيل.

وخلال لقائه، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد علي السعدي، وجه محافظ حضرموت بإعتماد بناء منشأة من ثلاثة أدوار، بالساحة الشرقية لمسجد ورسما بالشرج، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، على أن يكون الدور الأول لباعة الخضار، والدورين الثاني والثالث مواقف للسيارات، ويتم تسليم المبنى لمكتب وزارة الأوقاف بالساحل، ويكون ريعه وقف للمكتب.

وأكد المحافظ على أهمية دور أصحاب الفضيلة العلماء وخطباء المساجد والدعاة في التبصير بأمور الدين والفضيلة، ومساندة جهود السلطة المحلية في التعريف بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة والمجتمع، من وحي تعاليم الشريعة السمحاء.