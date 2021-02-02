البحسني يشيد بتدخلات منظمة UNOPS ومشروع الأشغال العامة محور حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير مشروع الاشغال العامة محور حضرموت المهندس عبدالرحيم عمر حوري، ومنسق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالمكلا المهندس أحمد عبيد الميسري.



وأشاد المحافظ البحسني بالمشاريع التي نفذتها منظمة UNOPS بالتنسيق مع مشروع الاشغال العامة محور حضرموت خلال العام الماضي، والتي شملت مشاريع الرصف للشوارع، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وتحسين وإعادة تأهيل المتنزهات والحدائق العامة.

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل وتقديم اللازم لضمان استمرار عمل المنظمة والمشروع، التي تساند جهود السلطة المحلية في إعادة تأهيل وتحسين المدن.

واطلع محافظ حضرموت على خطط منظمة UNOPS ومشروع الأشغال العامة خلال العام 2021م، والتي تتضمن مشاريع رصف للشوارع في المكلا، وبناء خزانات، وإنشاء شبكات لمياه الشرب في المناطق الريفية والنائية.