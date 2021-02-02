وقفة احتجاجية بالمكلا للمطالبة بحسم قضية مساحة "الخور"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

نفذ أهالي مدينة المكلا سلسلة وقفات احتجاجية، للمطالبة بوقف البسط العشوائي على متنزهات ومتنفسات المدينة، التي طالها جشع بلاطجة العقار، بإيعاز من مسؤولين في السلطة بحضرموت.



وخرج اهالي مدينة المكلا، عقب صلاة الجمعة - أطفالا وشيوخا - للتظاهر أمام حرم جامع ورسما وسط حي الشرج؛ لوضع حد للنزاع على المساحة التابعة لخور المكلا والمقرر أن تكون مواقف مخصصة للسيارات، ومتنزه للعوائل.

وتعاني المكلا من ازدحامات في سير المركبات؛ بفعل اهمال تخصيص مواقف للسيارات، فضلا عن قيام المتنفذين بتسوير الأماكن العامة باعتبارها ملكية شخصية بوثائق قديمة، أجازتها السلطات الحالية.

وطالب الدكتور محمد باخلعة مدير الاشغال العامة بالمكلا -من خلال مذكرة رسمية - في وقت سابق بإعادة النظر في مساحة الجسر البحري بمنطقة الشرج، وحمايتها من المتنفذين، إلا أن السلطات لم تبدي أي اهتمامات تجاه هذه المساحة.