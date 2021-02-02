سلطات الإخوان في شبوة تحفر الخط الرابط بين المديريات الجنوبية وعتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة شبوة، الاثنين، عن أحد مشاريع الإخوان التي بدأت تهدد حياة المواطنين.



وذكرت المصادر، أن سلطات الإخوان قامت بعمليات حفر في الطريق الرابط بين المديريات الجنوبية ومدينة عتق مركز المحافظة.

وطبقاً للمصادر، تسببت عمليات الحفر التي قامت بها السلطة الإخوانية، في وقوع العديد من الحوادث المروعة للمواطنين.

وقالت المصادر، إن "سلطة الإخوان اكتفت تحت قيادة محمد صالح عديو، بعمل أكثر من 20 حفرة دون أن تُنهي المشروع الذي أعلنت عنه في هذا الطريق، وقامت بحملة إعلامية ترويجية كبيرة لهذا المشروع صرفت عليها ما يزيد عن مليون ريال يمني، وتركت الحفر مثلما هي تشكل خطورة على حياة المواطنين ولم تبادر بإصلاحها للمارة".

وتُحاصر السلطة الإخوانية بمحافظة شبوة، مواطني المحافظة بمشاريعها الوهمية والتنمية الزائفة.