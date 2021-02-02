مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة



جددت مليشيات الحوثي، المصنفة إرهابياً، الثلاثاء 2 يناير/شباط 2021، قصف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقالت مصادر محلية، إن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل مستهدفة قرى سكنية في مناطق متفرقة بصورة هستيرية. وأضافت المصادر، بقيام بقايا جيوب المليشيات بفتح نيران الأسلحة الرشاشة والمتوسطة على مزارع المواطنين والطرقات الفرعية المؤدية إلى بلدات المديرية. يأتي ذلك غداة تمكن القوات المشتركة من إحباط ثلاثة تسللات متزامنة للحوثيين على مناطق متفرقة جنوب الحديدة وتكبيدها خسائر مادية وبشرية فادحة.