تقدم كبير للقوات الحكومية في جبهة باقم بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صعدة



أحرزت القوات الحكومية، الثلاثاء 2 فبراير/ شباط 2021م، تقدماً ميدانياً، في عملية نوعية بمحافظة صعدة، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. ونفذت القوات الحكومية هجوماً نوعياً على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي "المصنّفة إرهابيا"، في مركز مديرية باقم. ووفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، تمكنت وحدات القوات الحكومية من السيطرة على "تبة ابو علي" الاستراتيجية الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد مواجهات عنيفة ضد عناصر المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا. وأسفرت المواجهات عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية.