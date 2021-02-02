قصف مدفعي يكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب



تكبدت ميليشيا الحوثي، المصنفة إرهابياً، خسائر فادحة جراء قصف مدفعية الجيش، الثلاثاء 2 فبراير/ شباط 2021م، مواقع تحتلها في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن). واستهدف القصف مواقع المليشيات الموالية لإيران في جبهتي "المشجح" و"هيلان"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. وأسفر القصف عن تدمير مخزن أسلحة، وعربات وعتاد قتالي، تابع للمليشيا الحوثية. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في صرواح ومدغل.