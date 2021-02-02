- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية. وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة من محافظة #شبوة. وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم. ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2122) منها (615) وفاة و(1426) تعافي.