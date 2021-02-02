نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية. وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة من محافظة #شبوة. وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم. ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2122) منها (615) وفاة و(1426) تعافي.

محمد يوسف

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