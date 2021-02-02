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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية. وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة من محافظة #شبوة. وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم.  ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2122) منها (615) وفاة و(1426) تعافي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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