إب.. مقتل وإصابة 6 في حوادث منفصلة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 ـ إب



قتل وأصيب ستة أشخاص أغلبهم من النساء والأطفال بإحدى البلدات في محافظة إب، وسط البلاد، إثر قضية ثأر بين أسرتين. وذكرت مصادر محلية أن امرأة قتلت وأصيبت خمس نساء وأطفال بجروح مختلفة بهجوم مسلح استهدف منزلهم بعزلة عميد بمديرية السياني جنوب المحافظة. ووفق المصادر، يعود سبب الحادثة لقضية ثأر سابقة سقط فيها قتيل قبل ثمانية أشهر، ويوم الإثنين، قدمت أسرة القتيل إلى منزل المتهم، بعد وصولهم أنباء عن وجوده في المنزل، بحسب السكان. وتابعت أن أهالي القتيل هاجموا المنزل بقنابل يدوية، ما أدى الى مقتل المرأة وإصابة الأخريات، مؤكدين أن الجاني لم في المنزل الذي تعرض للهجوم. وفي حادثة أخرى أقدم شاب يدعى "فيصل عبده احمد قايد" على قتل أبيه بعد أن قام بضربه بشكل عنيف، ومن ثم أقدم على الانتحار "شنقا" بحسب مصادر محلية.