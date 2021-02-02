تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص



استقر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار الذهب عيار 24 50533 ريالًا 58.76$ الذهب عيار 22 46319ريالًا 53.86$ الذهب عيار 21 44221ريالًا 51.42$ الذهب عيار 18 37900 ريال 44.07$ أوقية الذهب 1553485ريالاً 1827.63$