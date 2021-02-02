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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

استقر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة                       ريال يمني                         دولار  الذهب عيار 24      50533 ريالًا                  58.76$ الذهب عيار 22      46319ريالًا                  53.86$ الذهب عيار 21     44221ريالًا                   51.42$ الذهب عيار 18     37900 ريال                   44.07$ أوقية الذهب      1553485ريالاً                1827.63$

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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