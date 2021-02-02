شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – سلمى حايك نايمة على بطنها ومؤخرتها عريانة كلها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تُعتبر ​سلمى حايك​ من النجمات اللواتي يحرصن على الإهتمام والعناية ببشرتها ورشاقتها، من خلال إختيار الأزياء الشبابية، مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمراً أقل مما هي عليه.

وإستعرضت سلمى ​سلمى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، رشاقتها. وهي تؤدي حركات أكروباتية في عرض البحر.

كما وكانت سلمى قد إستعدت للترحيب بعام 2021. ونشرت صوراً ظهرت فيها ببكيني باللون الفوشيا. إستعرضت من خلاله منحنياتها، ووضعت فوقه رداء مزركشاً. كما إعتمرت قبعة من القش تقيها حرارة الشمس، وحمت عينيها بنظارات شمسية سوداء. كما وما أثار إعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمال قوامها.