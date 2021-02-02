شكرا لبحثكم عن خبر وزير الداخلية ايراهيم حيدان يكلف العميد احمد العمري مديرا لشرطة الضالع " قرار" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر اللواء الركن إبراهيم علي حيفان وزير الداخلية قرارا بتكليف العميد احمد قائد صالح العمري مديرا عاما لشرطة محافظة الضالع . وقضت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2021م بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره. ويعد هذا التكليف الثاني للعميد العمري المكلف بقيادة قوات الحزام الأمني في المحافظة .

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