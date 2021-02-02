شكرا لبحثكم عن خبر النقيب: ما يحدث من تحشيد بتعز هي محاولة لإفشال اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين, النقيب محمد النقيب, على التحشيد العسكري الاخواني في الصبيحة وقال.."هذا التحشيد هو جزء من المحاولات التي تقوم بها المليشيات الاخوانية لإفشال اتفاق الرياض بشقية العسكري والسياسي".

وأضاف في حديثه لبرنامج "بتوقيت عدن".. على قناة "الغد المشرق"..."أخر المستجدات في جبهة طور الباحة محاولة المليشيات الانتشار في المناطق الجبلية المحاذية لمنطقة طور الباحة وإنشاء معسكرات في المقاطرة التي تقع في الجنوب الغربي لمحافظة تعز, تحاول هذه المليشيات إنشاء معسكرات هنا وهناك وحاولت شق طريق لإيجاد منطقة عبور في مديرية التربة في محافظة تعز ثم الى المقاطرة والمضاربة ومنها الى ساحل البحر وهذا هو عين الهدف والمشروع الاستراتيجي التي تحاول المليشيات تمديده وهو السيطرة على المنافذ البحرية منها باب المندب ومنها خدمة الأجندات التركي كما هو معروف".

وأكد النقيب "قواتنا المسلحة الجنوبية ممثله باللواء الرابع مشاة حزم و اللواء التاسع صاعقة وقوات الحزام الأمني وقبائل الصبيحة ورجالها ومشائخها مستعدون لمواجهة هذا التحشيد والتحركات".